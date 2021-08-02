«أوقف المهزلة دي».. فنان شهير يطالب بمنع حمو بيكا من هذه المسرحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان عمرو خورشي ، بإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مسرحية “شمسية وأربع كراسي” للفنان أشرف عبد الباقي كما كشف حقيقه مشاركة مطرب المهرجانات حمو بيكا في تلك المسرحية.

فنان شهير يطالب بمنع حمو بيكا من هذه المسرحية

حيث قام الفنان عمر خورشيد، بنشر منشور جديد من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ فيس بوك : ” هو انا مش متأكد من صحة البوستر بس لو دا حقيقي فيجب على د أشرف زكي أن يتدخل في إيقاف المهزلة الفنية دي و فورا دا لا عضو مهن غنائية ولا تمثيلية ولا سينمائية بأي وجه حق يكون في عرض مسرحي؟

وأختتم المنشور قائلا: “ ويجب الجلوس مع الأستاذ أشرف عبد الباقي والحوار معه بخصوص هذا الشأن لعدم تكرار مهزلة كهذه ثانيا ”.



جدير بالذكر، أن الفنان أشرف عبد الباقى يقوم بعرض أحدث أعماله المسرحية “شمسية وأربع كراسى”، على مسرح الساحل، ومن المقرر أن يتم العرض يوم الخميس المقبل 5 أغسطس.

المسرحية تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقى، محمد أسامة الشهير بـ”أوس أوس”، محمد أنور، محمد عبد الرحمن “توتا”، الفنانة ميرهان حسين فى أولى تجاربها المسرحية.

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