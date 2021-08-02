بالمايوه.. دنيا بطمة وشقيقتها تتجاوزان الخطوط الحمراء داخل حمام السباحة (ِاتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم المطربة دنيا بطمة مؤشرات التريند على جوجل، بعد نشرها صور لها مع شقيقتها “ابتسام” في أحدث ظهور لهما.

وظهرت دنيا بطمة في الصور برفقة شقيقتها “ابتسام” بالمايوه من داخل حمام السباحة، في إطلالة أثارت غضب الجمهور.

وانهالت التعليقات من جانب الجمهور التي تهاجم دنيا بطمة شقيقتها، والتي جاء ابرزها :” ايه ال جرالكوا، نسيتي السجن”.

وفي وقت سابق، خرجت ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة من السجن بعد قضاء مدة حبسها سنة المحكوم عليها بتهمة النصب والتشهير في قضية حمزة مون بيبي.

ووفقاً لعدد من الصحف المغربية لم تكن دنيا بطمة في استقبال شقيقتها التي تربطها بها علاقة وثيقة والمتهمة معها في نفس القضية واستقبلها والدها في السيارة التي انطلقت بها مسرعة بمجرد دخول ابتسام بطمة فيها.

وكانت ابتسام بطمة قد قبض عليها لقضاء عقوبتها في القضية بسجن لوداية مع باقي المتهمين، وسبق أن غادرت مصممة الأزياء عائشة عياش السجن بعد أن أتمت عقوبتها التي حددها القضاء لمدة عام، وقبلها بيوم خرج الهاكر أسامة عجي بعد قضائه عاما ونصف العام بخصوص الملف نفسه.

اقرا ايضًا: