محمد رمضان يثير الجدل من جديد: أنا الأعلى أجرًا في مصر والوطن العربي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان محمد رمضان، الجدل من جديد، بتصريحاته الأخيرة، خلال لقاءه مع مجلة “The National”، حول أجره الذي يتقاضاه.

وقال محمد رمضان، أن هدفه منذ بداياته الفنية أن يكون أهم فنان في العالم “رجل عربي إفريقي مصري”.

وأضاف رمضان :” الحمد لله قدرت في وقت قصير أكون الأعلى أجرًا في مصر والوطن العربي”.

أثارت تصريحات محمد رمضان جدلا واسعا بين رواد السشيال ميديا، الذين اتهموه بالغرور والانانية.

ومؤخرًا، قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الأحد، تغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغ 10 آلاف جنيه في الدعوي المقامة من الفنان محمد رمضان ضده بسبه وقذفه في برنامجه «الحكاية».

كان الدكتور أحمد الجندي المحامي، قد تقدم وكيلا عن الفنان محمد رمضان، برفع دعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه، إثر هجومه في حلقة سابقة عليه، عقب انتقاده لفيديو «الفلوس» الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، عبر برنامجه «الحكاية» والمذاع على فضائية mbc.

وجاء في صحيفة الدعوى أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فوجه عبارات وألفاظا وسبا وقذفا وتشهيرا وتهديدا للطالب، وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

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