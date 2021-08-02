أول تعليق من الفنانة سمر بعد تعرضها لحادث مروع : بموت ادعولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت الفنانة سمر، التي تعرضت الساعات الماضية، لحادث مروع أسفر عن تحطم سيارتها بالكامل، في منشور وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت سمر، في منشورها على فيسبوك قائلة “بموت.. عربيتي بقت فحم وأنا بموت ادعولي”.

وفي صباح اليوم، تعرضت الفنانة “سمر” أثناء عودتها من الساحل بعد انتهاء حفلها في أحد أماكن السهر الشهيرة، لحادث مروع، على طريق الساحل الشمالي ما أدى لتحطم سيارتها بالكامل، وتم نقلها إلى المستشفى هي ومن معها.