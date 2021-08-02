بشكل مفاجىء.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني بهذه الطريقة

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “أنستجرام”.

وتفاجىء تامر حسني، بقيام زوجته بسمة بوسيل بالاشتراك مع الفنانة بشرى، بإعداد عيد ميلاده والاحتفال به، في وقت مبكرًا عن موعده.

وعلق تامر حسني على الفيديو وكتب :” شكرا حبيبتي بسومي على الاحتفال الجميل دا وشكرا لكل أصحابي الغاليين اللي اشتركوا في المفاجأة دي وشكرا لبشرى اللي قررت تعملي عيد ميلادي فجأة وهو مش معاده”.

وفي وقت سابق،رد الفنان تامر حسني، على الهجوم الناري الذي شنته الفنانة حلا شيحة ، وتبرأتها من المشاركة في فيلم “مش أنا” والذي أثار جدل واسع الساعات الاخير.

وقال تامر حسني، «أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش اصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد و أخلف، الحقيقه اني إحترمت كلامي معاكي، وعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد اذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة».

وأضاف تامر حسني: «وبعدين الفيلم بقاله 3 أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي، منطق غريب فعلاً يا حلال، وبعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه».

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