في يوم ميلاد أمير المصري.. اكتشفه عمر الشريف وسر تألقه مع «هنيدي»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أمير المصري

يحتفل اليوم الفنان المصرى العالمى أمير المصرى بعيد ميلاده الـ 31، ويرصد “لايف نيوز” في السطور التالية أبرز المحطات عن انطلاقته نحو العالمية.

معلومات عن أمير المصري

الاسم بالكامل: أمير محمد عمر المصري.

الإسم الفني: أمير المصري.

تاريخ الميلاد: 2 من أغسطس عام 1990.

محل الميلاد: لندن – إنجلترا.

الجنسية: مصري.

الديانة: مسلم.

المهنة: ممثل.

الحالة الاجتماعية: اعزب

البرج الفلكي: برج الأسد.

بداية المشوار الفني: بدأ في عام 2008.

سنوات النشاط: منذ عام 2008 حتى الآن.

الحالة الاجتماعية: أعزب.

السيرة الذاتية للممثل أمير المصري

الفنان أمير المصري تخرج في جامعة رويال هولواي في لندن ودرس فيها الدراما وعلم النفس، التحق بعد ذلك بأكبر معهد تمثيل ،LAMDA والذي تخرج منه الممثل دانيال كريج وشون كونري، تخرج في عام 2013 كما أنه عمل على خشبة المسرح البريطاني ثم قابله جون ستيوارت ووافق على مشاركته بطولة فيلم Rose Water.

شارك الفنان محمد هنيدي لأول مرة في السينما المصرية في فيلمه الشهير “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، كذلك لفت نظر الفنان القدير الراحل عمر الشريف، فقد اكتشفه وقدمه ثم ظهر بعد ذلك في دور نبيل الذي جسده في فيلم “الثلاثة يشتغلونها” والذي قدم بطولته مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

بداية المشوار الفني للممثل أمير المصري

بدأ الفنان أمير المصري مسيرته الفنية من خلال دوره في فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” والذي تم عرضه في عام 2008 وشارك بطولته النجم محمد هنيدي، ثم شارك من بعدها في فيلم “الثلاثة يشتغلونها” والذي تم عرضه في عام 2010 وشارك بطولته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وتوالت أعماله الفنية الأجنبية والمصرية، ورغم قلة أعماله الفنية إلا أنه فنان عالمي شهير شارك في أكثر من عمل فني أجنبي.

مسلسلات أمير المصري

شارك في مسلسل بعنوان “أستاذ ورئيس قسم” والذي تم عرضه في عام 2015 وشارك فيه أمام الزعيم عادل إمام.

شارك في مسلسل بعنوان “البرنسيسة بيسة” والذي تم عرضه في عام 2019 وشاركت ببطولة المسلسل الفنانة مي عز الدين، وقد جسد فيه شخصية كاظم.

أفلام أمير المصري

شارك لأول مرة في فيلم بعنوان “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” والذي تم عرضه في عام 2008 وجسد فيه شخصية ابن وزير التربية والتعليم وشارك بطولته النجم محمد هنيدي.

شارك في فيلم “الثلاثة يشتغلونها” والذي تم عرضه في عام 2010 وجسد فيه شخصية نبيل الصفتي الشاب الجامعي وشاركته البطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز في دور نجيبة الخولي.

شارك في الفيلم الأجنبي “Lost In London” والذي تم إنتاجه في عام 2015 ولكنه لم يعرض بعد.

شارك في فيلم بعنوان “المحارب العربي” والذي تم عرضه في عام 2018.

شارك في فيلم “Star Wars”، The Rise of Sky water”.

شارك في فيلم “The Night manager”، فيلم “Tyrant”.

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