رغم تجاوزها الـ70 من عمرها.. نادية الجندي تثير الجدل بـ بنطلون ممزق (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها، بصور جديدة، عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت الفنانة نادية الجندي، صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي بنطلون ممزق، أثار جدل واسع بين الجمهور، خاصة بعد تجاوزها عمر الـ70 عام.

ومؤخرا نشرت الفنانة نادية الجندي، مجموعة من الصور الجديدة لها، والتي ظهرت فيه بإطلالة شبابية، أثارت جدل الجمهور والمتابعين.

وظهرت نادية الجندي في الصور، بإطلالة صيفية رشيقة وأنيقة، وترتدي فستان مفتوح من أعلى، وعلى رأسها ارتدت قبعة، وعلقت “صباح الخير” .

كما نشرت الفنانة نادية الجندي، صورة نادرة لها تجمعها بالفنان فؤاد المهندس وعادل إمام، من كواليس فيلم “خمسة باب”

وعلقت نادية الجندي على الصورة وكتبت :” من أجمل أفلامي اللي بعتز بيها.. خمسة باب كان معايا أهم نجمين عادل إمام وفؤاد المهندس، وأن الثالوث ده والتوليفة دي لن ولم تتكرر مرة ثانية في تاريخ صناعه السينما المصرية”,

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