انت الان تتابع خبر عاجل .. قناة الجزيرة تعلن وفاة اشهر مذيعيها واحد أعمدة القناة (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توفي المذيع الكردي الشهير هونر ميزوري احد أعمدة قناة الجزيرة، نتيجة اصابته بفايروس كورونا.

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وتاليا نص النعي الذي نشره الزميل ناصر شديد من قناة الجزيرة:-

غادرنا قبل قليل صاحب القلب الطيب الصديق الكردي العزيز هونر ميزوري..، بعد عناء طويل مع كورونا..، عمل كاك هونر منتج أخبار بشبكة الجزيرة وقبلها مذيع شهير بقناة كردستان، ورغم أجندته المزدحمة إلاّ أن جل وقته كان لمساعدة الفقراء والمحتاجين، لا يتوقف هاتف هونر عن جمع المال والملابس وحاجات أخرى للمساكين..، عاش للفقراء واستخدم وقته وعلاقاته لدعم ومساعدة المظلومين على أبواب المسؤولين..

عندنا تسير معه في شوارع أربيل، ترى حب الناس له..، سلامات وابتسامات وتصوير..، فأنت أمام قامة إعلامية معروفة في أوساط أكراد العراق..

رحل أبو الفقراء وترك خلفه أولاده الفقراء وما أكثرهم..، عزاءنا أنه قدم لآخرته أكثر من دنياه..، وسيذكره فقراءه ويترحمون عليه..



رحم الله الصديق الصدوق هونر وأسكنه جنات النعيم

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