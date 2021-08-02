انت الان تتابع خبر شبه عارية .. شقيقة هيفاء وهبي تروّج لأغنيتها الجديدة بطريقة خارجة (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت ​رولا يموت شقيقة الفنانة الشهيرة هيفاء وهبي​ فيديو على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تروّج فيه لأغنيتها الجديدة التي من المفترض ان تطرحها قريباً تحت عنوان "أنا نار".

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وكعادتها أثارت رولا الجدل باطلالتها اذ ارتدت فستاناً قسيراً للغاية وشفاف في بعض المناطق من الجسم وظهرت وهي تمشي على الطريق وعلقت على الفيديو : شكراً لرئيس حزب الحركة اللبنانية الديمقراطية ورئيس الاتحاد للقوس والنشاب جاك تامر

ولم تعلن رولا عن موعد طرحها الاغنية الا ان محبيها عبروا عن حماستهم للاستماع الى اغنيتها الجديدة ومشاهدة الفيديو كليب.

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