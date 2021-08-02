أحمد فتحي يعلن إصابته بمرض خطير.. وهذه تفاصيل حالته الصحية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كورونا

أعلن الفنان أحمد فتحي، إصابته بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ حيث أجرى الاختبار، وجاءت نتيجة مسحته الطبية إيجابية.

وقال أحمد فتحي، في تصريحات صحفية، أنه يخضع للعلاج وفق البروتوكول الرسمي لوزارة الصحة المصرية .

وعن تقاصيل حالته الصحية، قال أحمد فتحي ، :” انا في البيت وكلة زى الفل ومن رحمة ربنا عليا أن حالتي مستقرة وفى تحسن مستمر”.

يذكر أن اخر ظهور لأحمد فتحي كان من خلال فيلم “ديدو” وهو تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح، ومن بطولة حمدى الميرغنى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وهدى المفتى.

وفي وقت سابق، أعلنت الإعلامية مي حلمي عن تعرضها لوعكة صحية كبيرة، وذلك هو السبب الحقيقي وراء اختفائها عن الساحة خلال الفترة الماضية.

وكشفت الإعلامية مي حلمي من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهو سبب اختفائها.

وأوضحت الإعلامية مي حلمي أنها تعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق، فضلًا عن الشعور بصداع الرأس، قائلة: «أنا بموت حرفيًا».

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