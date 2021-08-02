تفاصيل دور هانى عادل في مسلسل «البحث عن علا»

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاني عادل

ظهر الفنان هانى عادل، فى دور طليق النجمة هند صبرى خلال حلقات مسلسل “البحث عن علا”، والمقرر أن يعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث يواصل مخرج العمل على مونتاج ومكساج الحلقات استعدادًا للعرض.

ويرصد العمل من خلال شخصية علا عبد الصبور التى تجسدها عند صبرى التغييرات الاجتماعية التى طرأت عليها فى الـ10 سنوات الأخيرة.

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

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البحث عن علا

مسلسل “البحث عن علا” بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.