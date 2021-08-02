فائقة الجمال.. زوجة محمد إمام تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعد الفنان محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام، واحدًا من الفنانين الذين يحرصون على إخفاء أفراد أسرتهم عن الظهور أمام الكاميرات وفي الصحافة.

ولطالما أخفى محمد إمام، زوجته نوران طلعت، عن الانظار بالرغم من حضوره العديد من المناسبات والحفلات ودور العرض.

ومؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للفنان محمد إمام تجمعه مع زوجته نوران طلعت، والتي خطفت الانظار في أحدث ظهور لها.

وظهر محمد إمام في الصور برفقة زوجته نوران طلعت، وهو يحتفل بعيد ميلادها، بينما تم تدال صور أخرى تجمعهما في إحدى دور العرض.

جدير بالذكر أن نوران طلعت من خارج الوسط الفني، من مواليد 19 يناير من العام 1989 وتبلغ من العمر 31 عامًا.

ويُذكر أن نوران زوجة الفنان محمد إمام ليست ابنة الفريق صدقي كما أشيع خلال فترة خطوبتها للفنان محمد إمام كما أنها أيضا لا تمت بقرابة لرجل الأعمال إيهاب طلعت، وهي ابنة مهندس استشاري توفي قبل 17 عامًا.

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