بسبب «نمبر وان».. القصة الكاملة لخناقة عمر كمال ومحمد رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، بعد تداول إحدى الصحف تصريحات لمطرب المهرجانات عمر كامل، وهو يهاجم الفنان محمد رمضان.

وجاء في التصريحات المنسوبة لعمر كمال، انه قال “مفيش نمبر وان في مصر، محمد رمضان يقول براحته، وهو لا يستحق هذا اللقب”.

أثارت التصريحات ضجة عارمة بين رواد السوشيال ميديا، الأمر الذي جعل عمر كمال يخرج عن صمته، وينشر منشور يوضح فيه حقيقة الامر.

وقال عمر كمال، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الكلام ده غلط وأنا مقولتش كده على محمد رمضان خالص أصلا… ومعرفش جابو التصريح ده منين”.

وأضاف عمر كمال: “أنا قولت لقب نمبر وان في المطلق غلط .. مينفعش أقول نمبر وان في التمثيل على حد وعادل إمام والسقا وهنيدي وغيرهم مع حفظ الألقاب موجودين، مينفعش أقول نمبر وان في الغنا وعمرو دياب وفؤاد ومنير وحماقى وتامر وغيرهم موجودين مع حفظ الألقاب”.

واختتم عمر كمال: “محمد رمضان له كامل الحرية يقول اللى هو عاوزه وأنا بحبه وبحترمه .. لكن مقولتش إنه لا يستحق ولا هاجمته، أنا بحب محمد رمضان جدا وعمرى ما أقول عليه الكلام ده”.

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