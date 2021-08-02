أول ظهور لـ نيللي كريم بعد خطبتها لهشام عاشور.. فاجئت الجميع

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها ومتابعيها، الساعات الماضية، بمنشور جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت نيللي كريم رسالة عبر خاصية الستوري على “انستجرام” في أول ظهور لها بعد إعلان خطبتها لهشام عاشور.

وكتبت نيللي كريم، إن شهر أغسطس الجاري سيكون مليء بالأحداث السعيدة لديها، في إشارة منها على إقامة عقد قرانها الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة نيللي كريم ، ارتباطها بشكل رسمي وأنها تستعد حاليا لحفل زفافها هي ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور شقيق رامي عاشور، خلال أيام قليلة مقبلة، مؤكدة أنها ستقيم حفل الزفاف خلال شهر أغسطس المقبل.

وفي أول ظهور للعريس المنتظر، هشام عاشور، اعترف بقصة حب عنيفة تجمعه بالفنانة نيللي كريم، بدأت منذ ما يقرب من شهر ونصف.

يقول هشام عاشور، انه التقى نيللي كريم مرة واحدة فقط في القاهرة، ثم تواصل معها بعد ذلك في الجونة عن طريق مديرة أعمالها وصديقتها إنجي المرة.

وعن أول مقابلة بينهما ، قال هشام عاشور، انها كانت في الجونة، حيث تعرفا بشكل أكبر ، وقررا أن يقضيا وقت أطول في الساحل الشمالي.

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