بسبب حمو بيكا.. هجوم عنيف من الجمهور على أشرف عبد الباقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الهجوم الشديد تعرض لها الفنان أشرف عبد الباقي، الساعات الماضية، عقب إعلانه مشاركة مطرب المهرجانات حمو بيكا كضيف شرف في مسرحيته الجديدة “شمسية واربع كراسي”.

وأعلن أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” مشاركة حمو بيكا في مسرحيته الجديدة ، التي تنطلق عروضها الخميس ٥ أغسطس على مسرح الساحل.

وعلى الفور انهالت التعليقات التي تهاجم أشرف عبد الباقي، والتي جاء أبرزها :” سوال بس هو حضرتك واخد حمو بيكا ده ع ايه معلش !! اي دوره ؟؟”.

وعلق آخر :” اختيار غير موفق وهتقل من تاريخك”، وأضاف آخر : “بتفرض شخصيات زي حمو بيكا على المجتمع اللي بتساعد في إفساد الذوق العام”.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه المطرب الشعبي حمو بيكا، في إحدى لقاءاته التليفزيونية، وهو يكشف حقيقة تعاطيه المخدرات.

وقال حمو بيكا، خلال لقائه مع برنامج “الوسط الفني” عبر قناة “الحدث اليوم”، إنه يشرب الخمور في المناسبات فقط، مؤكدا انه لا يتعاطى المخدرات مطلقا.

وأضاف حمو بيكا قائلًا :”مفيش حد في مصر مبيشربش ويسكي”.

وأشار حمو بيكا إلى أنه لا يشرب الخمور منذ فترة طويلة بسبب تعب أصابه في معدته، ناصحًا الشباب بالابتعاد عن شرب الخمر.

اقرأ ايضًا: