بعد 100 يوم معاناة.. مضاعفات كورونا تلتهم رئة دلال عبد العزيز «تطورات خطيرة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - وفاة دلال عبد العزيز

مر 100 يوم على دخول الفنانة دلال عبد العزيز، المستشفى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، في أواخر إبريل الماضي.

وعلى مدار الايام والشهور، عانت دلال عبد العزيز، من مرض فيروس كورونا ومضاعفاته التي أنهكت جسدها، حتى وصلت للحالة الخطيرة التي تمر بها الآن.

ومؤخرًا كشف مصدر طبي، عن تطورات خطيرة في حالة الفنانة “عبد العزيز” ، حيث قال انها مصابة بتليف كامل بالرئة، وأن التحسن في حالتها “متذبذب إلى حد ما”.

وأضاف المصدر، أن دلال عبد العزيز، حتى الآن تتنفس عبر أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرا الى انه تم استنفاد جميع خيارات العلاج التنفسي.

وفي وقت سابق، اقترح الأطباء إجراء عملية زراعة رئة لها، تكون بديلة للرئة الحالية.

لكن بنات “عبد العزيز”، دنيا وإيمي سمير غانم،و أسرتها رفضت بشدة إجراء زراعة رئة لها، نظرًا لخطورة العملية عليها.

من جانبه، قال رامي رضوان، خلال تصريحات فى برنامجه الذي يذاع على قناة dmc، عن الوضع الصحى الحالي للفنانة دلال عبد العزيز: “وضعها صعب ولا أستطيع أن أقول إنه فى تحسن وكل شوية بيحصل مفاجأة”.

وأضاف رامي رضوان، في برنامج “مساء دي ام سي”، المذاع على فضائية “دي ام سي، قائلا:” احنا مش عارفين الساعة الجاية جاي فيها ايه والكل بيحاول يطمئن على الحالة الصحية للأستاذة دلال عبد العزيز، لكن الوضع الصحي صعب ومش سهل، وكل شوية يطلع مفاجاة، للأسف الشديد والموضوع شديد الصعوبة وفي مجهود كبير جدًا مبذول من الأطباء”.

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