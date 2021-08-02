انت الان تتابع خبر في ظهور صادم .. ’’ياسمين صبري’’ تبرز أردافها والجمهور يجن جنونة (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت العديد من الحسابات المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير، عبر منصات السوشال ميديا، صور إغراء جريئة، للفنانة المصرية ياسمين صبري.

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وتساءلت بعض الصفحات المتداولة للصور، عن سبب أبراز الفنانة ياسمين صبري، منحنياتها بشكل مثير رغم تعودها على إطلالات أقل جرأة من هذه الإطلالة الساخنة.

المتابعون على منصات السوشال ميديا، لم يتركوا هذه الإطلالة تمر دون تفاعل كبير معها، من خلال التعليقات عليها والمشاركة بنشرها على نطاق واسع.

وعلق البعض بكلمات غزل قائلين: "الأبيض عليك يجنن"، "نيال الأبيض وأبو هشيمة"، "ملكة جمال" ،"وينك يا أبو هشيمة نيال لك" ، "زيدينا من هذه الإطلالات بنشتاق لك كتير".

كما تضمنت تعليقات جمهور ومتابعي الفنانة المصرية، سيل من التحرشات بها، وبمفاتنها البارزة.

واطلت النجمة المصرية في الصور ببنطال جينز ضيق باللون الأبيض مع جاكيت أبيض ايضا، وتعمدت بطريقة مثيرة، الانحناء من وسطها إلى الخلف، ومن الأعلى إلى الأمام الأمر الذي أبرز منحنياتها بشكل فاضح.

وأمس شاركت النجمة المصرية ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، بأحدث إطلالة جمعتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ووثقت الإطلالة الحديثة أبو هشيمة وهو يمسك مؤخرة ياسمين صبري، وهما على قارب وسط البحر. فيما الأخيرة مستمتعة بتحرش زوجها بها أمام جمهورهما على السوشيال ميديا.

بدأت ياسمين صبري مسيرتها الفنية عام 2014، واختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم وذلك في عام 2017، وتعتبر الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

ولدت الفنانة ياسمين صبري في 22 يناير عام 1988، في محافظة الإسكندرية، وتبلغ من العمر حاليًا 33 عامًا، واسمها الكامل ياسمين أشرف صبري.

وتزوجت ياسمين من رجل الأعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة، العام الماضي 2020.

يذكر ان ياسمين صبري خاضت السباق الدرامي في رمضان 2020، بمسلسل "فرصة تانية" الذي عرض على شاشة قناة الـ سي بي سي، وشاركها في بطولته أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، وهو من إخراج مرقس عادل.

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