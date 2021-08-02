انت الان تتابع خبر هددها بصور فاضحة.. فخرجت من بيت زوجها في شهر العسل لملاقاته فانتهك عرضها ووثق العملية بالكاميرا وهذا ماحدث ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في قرية بني شبل بمحافظة الشرقية دارت وقائع جريمة مروعة، حيث استدرج شاب جارته الشابة التي تزوجت حديثا وهي في شهر العسل، إذ اعتدى عليها بصحبة اثنين من اصدقائه عدة مرات تحت التهديد قبل أن يقوموا بتصويرها عارية، ثم أطلقوا سراحها، وتبين أن المتهم هو جار المجنى عليه وهو شاب يدعى «رامي. ج»، 19 عاما.

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تفاصيل الجريمة كما دونتها القضية رقم 25481 ذكرت أن المجني عليها «أ.م» 18 عاما، متزوجة حديثا بقرية بنى شبل التابعة لمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، كانت تقضي شهر العسل في منزل زوجها بالقرية وفي إحدى الليالى تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم «رامى .ج»، 19 عاما، الذي طلب مقابلتها بحجة أن لديه صورا فاضحة لها فتوجهت إليه المجنى عليها فقام باستدراجها بمنطقة زراعية.

وعقب ذلك قام المتهم بصحبة اثنين آخرين هما «أحمد.ع»، 18 عاما، و«أحمد.أ» 19 عاما، بالاعتداء عدة مرات وتصويرها أثناء ذلك ثم تركوها لتعود لبيتها وفى اليوم التالى قام المتهم الأول باستدراجها وإعادة استغلالها، بينما قام المتهمان الآخران بهتك عرضها، وتبين أن المتهم الثاني هو من قام في اليوم التالي بمحادثة المجني عليها هاتفيًا وتهديدها بإفشاء صور خاصة بها، وإطلاع زوجها عليها وطلب منها مقابلتهما في مكان بعيد، فقامت بمقابلته، وأثناء ذلك أبصرت المتهم الثالث فقاما بالاعتداء عليها، فيما قام المتهم الأول بالتقاط صور خلسة حال قيام الثاني والثالث بالاعتداء عليها وعقب ذلك قامت بالفرار.

أبلغ زوج المجني عليه مركز الشرطة فتم ضبط المتهمين واعترفوا بالواقعة فتمت إحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق واعترفوا بجريمتهم فتمت إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي قضت بإعدام المتهم الأول «رامي» شنقا، ومعاقبة شريكيه بالسجن المشدد 5 سنوات.81068891