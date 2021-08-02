انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم ترقص من الفرح بعد سماعها هذا الخبر السار بشأن والدتها الفنانة دلال عبد العزيز .. وأخيراً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سرب مصدر صحي مطلع على تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وتفاصيل جديدة عن وضعها الصحي.

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وقال المصدر لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية إنه من المقرر خروجها من المستشفى خلال أسبوعين على الأغلب.

وأضاف المصدر الطبي أن أسرة الفنانة دلال عبد العزيز ملازمة لها طوال الفترة الماضية ومنذ دخولها المستشفى الحكومي الذي تتلقى فيه الرعاية الصحية.

وأشار المصدر الصحي إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال تحتاج إلى جهاز الأكسجين للتنفس بسبب تأثير إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، فيما تعاني من مشكلات على الصدر.

ولا تزال الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الماضي، الإصابة التي طالتها هي والفنان سمير غانم زوجها ورفيق عمرها وتسببت في وفاته خلال شهر مايو الماضي.24735358