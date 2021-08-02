انت الان تتابع خبر جريمة بشعة تهز الأردن.. فتاتان تقتلان شقيقهما لسبب صادم لا يخطر على بال ! .. وعند القبض عليهما أكتشفو المفاجأة الصاعقة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهد الأردن جريمة عائلية بشعة، حيث قامت فتاتان أردنيتان بقتل شقيقهما طعنا حتى الموت.

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وصرح المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية أن بلاغًا وصل لشرطة العقبة بالأمس، عن قيام فتاتين بطعن شقيقهما، مما أدى إلى وفاته بمحافظة العقبة نتيجة خلافات ومشاكل عائلية. وفقًا لـ "عمون".

وهذا وقد قامت الفتاتان بتسليم نفسيهما، إلى الجهات المختصة، واعترفتا بالجريمة، ووشرعت الجهات المختصة بالتحقيق معهما.



في حين تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي تشريحها والكشف عليه وتأكيد سبب الوفاة وتقديم تقرير بشأن الجريمة،84099861