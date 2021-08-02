انت الان تتابع خبر اتفرج بالصور: اجرأ فنانتين في تاريخ السينما المصرية.. ناهد يسري وناهد شريف ظهرتا عاريتين تماماً في أحد أفلامهن وهذه قصتهما المثيرة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تمتلك ملامح جذابة، وروحًا مرحة، وأداءً تمثيليًا وصوتًا مميزًا، واشتهرت بالأدوار الخجولة ثم الجريئة والإغراء، ورغم رحيلها عن عالمنا في سن صغير إلا أن اسم ناهد شريف ما زال محفورًا في تاريخ السينما المصرية.

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ويوافق اليوم 7 أبريل، ذكرى وفاة الفنانة ناهد شريف الـ40، فيما يلي أبرز المعلومات عنها:

معلومات عن ناهد شريف

1- اسمها الحقيقي سميحة محمد زكي النيال.

2- ولدت يوم 1 يناير 1942، في مدينة الإسكندرية، ثم انتقلت أسرتها إلى القاهرة، وعاشوا في حي الزمالك، والتحقت ناهد وشقيقتاها الاثنين بمدرسة «الليسه» الفرنسية.

3- تحولت حياة أسرتها المكونة من أب وأم وشقيقتين من الحياة الهادئة إلى حياة مأسوية، حيث تعرضت شقيقتها الصغرى للإصابة بشلل الأطفال، وكانت ناهد على وشك الإصابة به لكنها استطاعت العلاج منه مبكرًا، ورغم ذلك ظهرت آثار بيديها اليسرى، إذ تكن تستطيع تحريكها بسهولة.

4- عندما بلغت من العمر 8 أعوام، توفيت والدتها يوم زفاف شقيقتها الكبيرة، وعاشت في قيود والدها فترة ليست طويلة إلى أن توفي وعمرها 14 عامًا.

5- بدأت ناهد مشوارها الفني من خلال زبيدة ثروت التي عرفتها على وحيد فريد مدير التصوير.

6- في بداية مشوارها كانت ناهد تتصف بالخجل، ولذلك كانت أدوارها محصورة في إطار الفتاة الخجولة والبريئة التي دائمًا يخدعها المحيطون بها.

7- أول فيلم لناهد شريف كان دور صغير في «حبيب حياتي» عام 1958، تأليف عبدالسلام النابلسي، وإخراج نيازي مصطفى، وبطولة صباح وأحمد رمزي.

8- كانت أول بطولة لها في فيلم «أنا وبناتي» عام 1961، وشاركها البطولة صلاح ذو الفقار وزكي رستم وزهرة العلا، وهو تأليف وإخراج حسين حلمي المهندس.

9- بدأت ناهد شريف لعب أدوار الإغراء في فيلم «شهر عسل بدون إزعاج»، حيث ظهرت على أفيش الفيلم وهي عارية، وبعد أن أثار ذلك ضجة كبيرة تم تعديله وتغطية جسدها، وتوالت أعمالها الفنية.

10- تزوجت 3 مرات، الأولى كانت من المنتج والمخرج حسين حلمي المهندس، وكان فارق السن بينهما يزيد عن 25 عامًا، والثانية من الفنان كمال الشناوي، وكان يكبرها أيضًا بعدة سنوات، والثالث لبناني الجنسية وهو إدوارد جرجيان، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة «باستريا».

11- من أشهر أفلام ناهد شريف «مضى قطار العمر»، و«البحث عن المتاعب»، و«الحب وحده لا يكفي»، و«رجب فوق صفيح ساخن»، و«إخواته البنات»، و«الثلاثة يحبونها».

12- توفيت يوم 7 أبريل عام 1981، بعد صراعها مع مرض سرطان الغدد ومعاناة في العلاج، خاصة مع موقف زوجها الثالث اللبناني الجنسية، الذي كان يستغل مرضها لجمع الأموال ولعب القمار عندما كانت في خارج مصر للعلاج، ثم لجأت للسفارة المصرية بلندن وطُلقت منه وعادت إلى القاهرة ورحلت عن عالمنا.

وناهد يسرى هى إحدى النجمات اللاتي اشتهرن بتقديم الأدوار الجريئة والتى قدمتها بعد أن سافرت للتمثيل في بيروت.

ويعتبر فيلم «سيدة الأقمار السوداء» من أكثر الأفلام جرأة التي قدمت في تاريخ السينما العربية، حتي أنه مازال ممنوع من العرض فى بعض الدول بسبب مشاهد العرى التى تظهر فيها ناهد يسري.

نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنانة التى أثارت حالة من الجدل الواسع بأفلامها التى يمكن أن يطلق عليها «للكبار فقط».

- هي شقيقة المؤلفة والممثلة سامية شكري، التي نشرت مجموعة من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية، ومن أفلامها: «الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون».

- يمكن التأريخ لبدايات ناهد الفنية ببعض الأدوار الصغيرة في أفلام مثل: «شاطئ المرح»، مع حسن يوسف ونجاة الصغيرة، وفيلم «المساجين الثلاثة» مع رشدي أباظة وشمس البارودي، وفيلم «عدوية»، مع محمد رشدي، وفيلم «نساء بلا غد».

- بعدها، انتقلت ناهد يسري إلى بيروت في عام 1970، مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين إلى بيروت لظروف تكسة 1967، وتوقف النشاط الفني في مصر، وكانت السمة الغالبية للمصريين العاملين في السينما اللبنانية، هي ما عُرف بأفلام الأغراء، ونجحت ناهد يسري في وقت قصير حتى صارت واحدة من نجمات السينما في لبنان.

- تعرضت ناهد يسري لحادث مروع في عام 1974 أدى إلى وفاة صديق مرافق لها بالسيارة، وإلى تشوه بسيط في وجهها، فقررت اعتزال الفن بعد الحادث.

- كان نشاطها الفني مكثف قبل الحادث، لذا ظلت تعرض أعمالها التي صورتها قبل الاعتزال حتى 1976، وكان آخرها فيلم «الشيطان يدق بابك».

- غابت ناهد يسري بعد الحادث عن الساحة لأكثر من 10 سنوات، لتعود في منتصف الثمانينيات وبالتحديد في فيلمي الطماعين، والبرنس.

- نالت شهرة واسعة بفيلم سيدة الأقمار السوداء من بطولة حسين فهمي وعادل أدهم، وتأليف وإخراج سمير خوري، وعاب النقاد على الفيلم مشاهد العري فيه، ومنعته بعض الدول من العرض.

- كان آخر أعمال ناهد يسري الفنية فيلم «اختفاء زوجة» من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين.

- نالت ناهد يسري شهرة في التليفزيون من خلال مسلسلات: «غاب نصف القمر - روز اليوسف - اليتيم - عندما ينتشر الرماد».

- اعتزلت الفنانة ناهد يسري التمثيل مرة أخرى في عام 1990.

- بعد الاعتزال، طاردتها شائعات ارتدائها الحجاب، وتبرأها من تاريخها الفني، في الفترة، التي انتشرت فيها ظاهرة حجاب الفنانات.

- وتحدثت ناهد يسري في حوار سابق لها عن زواجها، حيث قالت: «عندما عرض عليّ الزواج قلت له أنا ممثلة مش بنت «الشعراوي» وبمثل بمايوه وعريان وفيه قبلات ودي مهنتي».

- خرجت ناهد يسري ونفت كل تلك الشائعات في أثناء تكريمها في الكويت في عام 2010 عن مجمل مسيرتها الفنية، وعبرت عن سعادتها بتاريخها الفني كله وعدم تبرأها منه.

- أكدت أن الحجاب فرض فتحجبت وقامت بالحج 7 مرات وأدت 29 عمرة.

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