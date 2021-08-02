انت الان تتابع خبر صدق أو لا تصدق.. هذا هوا الملياردير الذي أحبته نيللي كريم وستتزوج منه قريبا وموعد زواجهما؟ (صورة مسربة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية نيلي كريم اثناء حفلة الفنان مصطفى قمر الأخيرة في الساحل الشمالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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وظهرت نيلي كريم بمقاطع الفيديو المنتشرة اثناء اقتحامها المسرح والرقص برفقة الفنان مصطفى قمر بصورة لافتة وسط أجواء تخللها الرقص والغناء.

الملفت في القصة ، ان بعد حضورها الحفل الأخير تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان الفنانة نيلي كريم شوهدت بالحفل برفقة شاب وسيم تواجدت معه اثناء الحفل بشكل لافت زاعمين انه حبيبها.

وعند سؤال الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطها مؤخرا ، استدعت بعض القنوات لإستضافتها بمداخلة هاتفية لسؤالها عن الموضوع

أعلنت مؤخرا نيلي كريم عبر مقابلة خاصة عن ارتباطها مؤخرا بشاب من خارج الوسط الفني وسيقام الحفل الشهر القادم لكنها لم تصرح بهويته بعد.

رواد مواقع التواصل تداولو صورة مسربة لحبيبها الجديد دون معرفة اسمه بعد ، لكن الفنانة نيلي التزمت الصمت ولم تصرح بعد بشأن هوية الشاب بعد حيث توقع البعض أن يكون حبيبها شاب ثري ولدية العديد من الأستثمارات حول العالم العربي.

يذكر ان الفنانة المصرية نيلي كريم ، تألقت هذا العام في لسباق الرمضاني بدور البطولة بمسلسل " ضد الكسر "

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