انت الان تتابع خبر زوج الفنانة الإمارتية أحلام يكشف لأول مرة تفاصيل مؤلمة عن تفحّم سيارة ابنهما .. وكيف كان مصيرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - منذ فترة، أطلت الفنانة الإماراتية أحلام وطلبت من الله أن يحمي كل أبنائها وأن لا ترى شيئًا سيئًا عليهم، واتضحى فيما بعد أن إبنها الوحيد “فاهد” تعرض لحادث شير قوّي لكنها لم تعلن لا عن نوعه ولا عن خطورته.

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زوجها مبارك الهاجري أطل في مقابلة تلفزيونية وتحدّث عن تفاصيل مؤلمة لهذا الحادث الذي نجا منه شقيقه وابنه بأعجوبة.



وقال: “كنا جايين من اجازة عيد الفطر المبارك في الرياض واحتا وراجعين عبدالله اخوي وفهد ابني ركبوا سيارة وانا ركبت بسيارة ثانية مع صديقي ابو مشعل، وكنا قدامهم ب ٥ كيلو، ووصلني الفويس بتاع عبدالله وقلي انو عملوا حادث وانا عشان اوجع ولفّ بدها وقت كتير”

وتابع بغضة: (ولكنت وصلت لقيت السيارة متفحمة ويالي رد روحي انو لما اتصلت بعبدالله سمعت صوت ابني اطمنت بس لما وصلت وشفت الصورة مفحمة متفحمة كلها وهما ما فيهم خدش حمدت ربي على هذه النعمة)17061765