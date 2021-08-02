انت الان تتابع خبر مذيعة عربية شهيرة شديدة الجمال تمارس انوثتها أمام العالم وعلى الهواء مباشرة دون أن تعرف أن البث بدأ..! (فيديو محرج للغاية) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أقدمت المذيعة في التلفزيون الرسمي المصري على تصرف غير مألوف على الهواء بعدما أذاعت افتتاحية النشرة الصباحية.

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وأخرجت المذيعة المصرية أميمة تمام، قلم “روج” وقامت باستعماله على الهواء أثناء حديث زميلتها في الاستوديو.

وانتشرت التعليقات الساخرة من متابعي النشرة التي أذاعتها القناة الأولى من خلال بث مباشر عبر صفحتها على “فيسبوك”، حيث علق بعضهم “المذيعة جات متأخرة ونسيت تحط مكياج”، وقال آخرون “إحنا جينا في وقت مش مناسب ولا إيه”.

وقالت مصادر بالقناة الأولى لـ”صدى البلد” إن الخطأ وارد، والمذيعة أميمة تمام من أمهر من يقدم النشرة في التلفزيون المصري ومعروفة للجميع.

وأضافت أن “أساليب الإخراج المختلفة وكادر الصورة خانت المذيعة التي ظنت أن الكاميرا تركتها وانتقلت إلى زميلتها ولم تكن تدرك أن المخرج سيبث مقدمة النشرة عبر لقطة واسعة تظهر فيها الاثنتان معا”.

وقالت إن “الخطأ لا يتحمله أحد بعينه، لكن ذلك لا ينفي التحقيق في الأمر، إذ أن الجميع يجب أن يتم التنسيق بينهم في العمل ويجب أن لا تحدث هذه الأمور مجددا”.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، أمس السبت، عن إحالة طاقم عمل نشرة التاسعة المذاعة على قناة مصر الأولى للتحقيق، ووقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات؛ نظرا لما بدر منه من مخالفات إعلامية.

جاء ذلك بعد قيام مذيعة النشرة أميمة تمام بوضع المكياج، على الهواء أثناء تقديم النشرة؛ الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

وقالت الهيئة في بيان، إن ”فريق العمل ومذيعة النشرة لم يراعوا القواعد والمعايير المهنية، وارتكبوا أخطاء أثناء قراءة عناوين الأخبار“.

وأكدت الهيئة في الوقت ذاته، ”احترافية وتميز كافة فرق عمل نشرة التاسعة، الذين نقدر ونحترم جهودهم في العمل، وأن الخطأ وارد في العمل البشري، ولكن انطلاقا من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين، واحتراما وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا المبادئ والأسس التي وضعتها الوطنية للإعلام في العمل داخل الاستديوهات، فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة، أمس الجمعة، عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات“.11497433