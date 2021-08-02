انت الان تتابع خبر تسريب صورة فاضحة لمطرب المهرجانات ’’حمو بيكا‘‘ رفقة فتاة حسناء و بوضع مُخل .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حل مطرب المهرجانات حمو بيكا ضيفاً على برنامج "الوسط الفني" الذي يعرض عبر قناة "الحدث اليوم"، وأثار الجدل بأكثر من تصريح صدم متابعيه.

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وفاجأ المذيع أحمد عبد العزيز، ضيف الحلقة حمو بيكا، حيث حصل على صورة خاصة بفنان المهرجانات تجمعه مع فتاة يبدو أنهما كانا في وضع مخل، ولكنه رفض عرضها على الهواء واكتفى بعرضها على حمو بيكا من خلال الهاتف المحمول.

وسأل مقدم البرنامج، ضيفه حمو بيكا عن الصورة، والتي كشف تفاصيلها بالفعل، وعلق: "الصورة دي كانت من تلت أو أربع سنين، وأنا اللي صورتها وموجودة عند البنت، وعادي مفيش حد مبيقعش في حاجة زي دي، بس إنت لازم تتعلم".



وأضاف حمو بيكا أن الصور تعود لأيام بداياته الفنية، مؤكداً أن صاحبة الصورة لم تحاول ابتزازه أبداً، وأبدى استغرابه من تسريب الصورة ووصولها لهاتف مقدم البرنامج.

بعدها وجه المقدم أحمد عبد العزيز سؤالا لحمو بيكا حول من يرسلون هذه الصور للإعلام فقال بيكا: "دي غيرة بقى ونفسنة، بس دي خصوصيات، واللى بيحاول عايز أقوله أنا مش هبكي على أي شيء في حياتي".79390195