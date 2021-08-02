انت الان تتابع خبر عروس حسناء تنهار يوم الصباحية وتفاجئ عريسها ووالدتها بطلب غريب لا يخطر على عقل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في واقعة غريبة ، انهارت عروس بريطانية في صباح اليوم التالي للزفاف بسبب بعدها عن والدتها ، لدرجة أنها طلبت من زوجها أن تقيم معهما بشكل دائم في منزل الزوجيه .

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وأكد الزوج " 23 عام " أنه كان يعلم بعلاقة الفتاة الوثيقة بأمها قبل الزواج ، لكنه ظن أنه أمر طبيعي ويحدث مع كل الفتيات .



وأضاف أن عروسه طلبت منه أن تزور والدتها مرة أو مرتين في الأسبوع ، فوافق وأكد أنه لن يحرمها من ذلك ، لكن فوجئ بطلبها الغريب يوم الصباحية حتى اتصل بوالدتها لتحضر بعد أن رأى الخوف في عينيها .

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