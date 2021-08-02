انت الان تتابع خبر اتفرج.. الزوجة الثالثة لرجل الأعمال المصري احمد أبو هشيمة تستعرض جسمها بطريقةً فاضحة وتثير جنون ياسمين صبري بملابسها الداخلية .. صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات نشطة مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صورة جريئة للفنانة المصرية منة عرفة.

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وتظهر الفنانة الشابة وهي ترتدي ملابس جريئة، وتعمدت فتح قميصها من الأعلى فأنكشف جزء كبير من صدرها والسنتيانه الصفراء التي ترتديها.





وانتقد متابعون ظهور منة عرفة بهذا الشكل المبتذل، مؤكدين في ذات الوقت أنها فنانة موهوبة ولها شعبية كبيرة، لكنها مؤخراً لجأت لإثارة الجدل ولفت الأنظار من خلال الصور والفيديوهات الجريئة التي تقوم بنشرها على حساباتها في مواقع السوشيال ميديا.

ويتهم آخرون الفنانة منة عرفة بأنها تحاول لفت أنظار رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، متوقعين أن تكون زوجته الثالثة وأن جمالها يؤهلها لخطف أبو هشيمة من ياسمين صبري.

وعرف عن رجال الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بأنه يجري وراء الفنانات الجميلات، حيث سبق له أن تزوج من الفنانة هيفاء وهبي، ثم انفصل عنها وتزوج من الفنانة ياسمين صبري.

ويقول متابعون للوسط الفني أن ياسمين صبري، تغيرت حياتها بعد زواجها من ابو هشيمة لدرجة لم تكن تتخيلها، حيث ظهرت عليها الرفاهية والبذخ الذي أغدق به عليها ابو هشيمة، وهو ما جعل الكثير من الفنانات يحاولن لفت أنظاره اليهم، علهم يظفرون بشيئاً من هداياه ولو كان ذلك خارج دائرة الزواج.

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