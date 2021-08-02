انت الان تتابع خبر اتفرج : نسرين طافش تستعرض قوام جسدها بحركات إغراء (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استعرضت الفنانة نسرين طافش إطلالتها في أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وظهرت خلالها بفستان صيفي بسيط وقصير.

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ووجهت نسرين لمتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، سؤالا "وين عم تقضوا اجازتكم واذا مو مسافرين شو الوجهة المفضلة ياللي بتتمنوا تزوروها؟".

جدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت الفنان حمادة هلال، بطولة مسلسل "المداح" الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، بطولة أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز.

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