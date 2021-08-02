اخبار الخليج / اخبار اليمن

اتفرج : نسرين طافش تستعرض قوام جسدها بحركات إغراء (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اتفرج : نسرين طافش تستعرض قوام جسدها بحركات إغراء (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استعرضت الفنانة نسرين طافش إطلالتها في أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وظهرت خلالها بفستان صيفي بسيط وقصير.

 67708304

 

ووجهت نسرين لمتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، سؤالا "وين عم تقضوا اجازتكم واذا مو مسافرين شو الوجهة المفضلة ياللي بتتمنوا تزوروها؟".

 

 

جدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت الفنان حمادة هلال، بطولة مسلسل "المداح" الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، بطولة أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز.

 

 

 

 

 

 67708304

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا