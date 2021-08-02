بـ«الهوت شورت».. لورديانا تفاجئ الجمهور بملابس جريئة في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - لورديانا

قامت الراقصة البرازيلية لورديانا، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام

حيث ظهرت لورديانا في الصورة بإطلالة جريئة ومثيرة، حيث أرتدت توب باللون الاسود مكشوف الصدر والبطن وهوت شورت جينز، وفضلت أن تضع اللمسات الجمالية بمكياج الألوان الترابية الصاخب، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مما نال اعجاب متابعيها.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأنهالت التعليقات معلقين على تلك الإطلالة.

جدير بالذكر، أن الراقصة البرازيلة لورديانا ، كانت قد تصدرت محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار عن مقتلها في التجمع الخامس مما أثار جدلاً كبيراً بين جمهورها ومتابعيها.

فقامت اراقصة لورديانا بالرد على تلك الأنباء،ووصفتها بالشائعات، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة : في اية انا كنت نايمة ، انا لسة عايشة.

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