هدى المفتي تثير الجدل لنحافتها الشديدة في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هدى المفتي

قامت الفنانة هدي المفتي بنشر مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت هدى الفتي، خلال الصور المنشورة، وهي ترتدي فستان كاجوال بسيط باللون الأسود وكانت تستعد لإكمال إطلالاتها مع مساعديها.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الصور، معلقين على نحافتها الشديدة وجاءت التعليقات كالأتي:اتخني شوية، رفيعة جدا”، واشاد البعض بجمالها ورقتها.

جدير بالذكر، أن الفنانة الشابة هدى المفتي ، قامت بإلغاء متابعة الفنانة دينا الشربيني على موقع تبادل التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، وذلك بعد ظهورها كموديل في أخر كليب للفنان الهضبة عمرو دياب الجديد بعنوان “الدنيا بترقص”، والذي يتم تصويره على أحد شواطيء الساحل الشمالي.

وأثار ذلك الحدث حالة من الجدل على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفنانة هدى المفتي مما أدى إلى تصدرها مؤشرات البحث على محرك جوجل، ولكن تبين فيما بعد عدم متابعتها لحساب الهضبة على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

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