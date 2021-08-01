انت الان تتابع خبر الرياح تتلاعب بفستان ’’فيفي عبده‘‘ وتكشف ما تحته .. اتفرج (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لفتت الفنانة فيفي عبده، أنظار جمهورها بشكل مختلف عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" حيث وجهت رسالة شكر لعدد من الأطباء الذين اعتنوا بحالتها الصحية أثناء تعرضها لوعكة صحية شديدة دامت عدة أشهر.

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وظهرت في صورة لها في أثناء قضائها عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي، وهي مرتدية فستان بلوزة وشورت أحمر مع وضع مكياج خفيف.

وكتبت فيفي عبده على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "مساء الخير من الساحل الشمالي بشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله علي اللي بقيت فيه، ثم بشكر الأستاذ الدكتور يسري الهواري أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري علي العملية اللي عملها لي وكل فريق الدكاترة اللي معاه".

وسبق أن كشفت فيفي عبده تفاصيل تعرضها لوعكة صحية شديدة بسبب خطأ طبي، وقالت إنها كانت نتيجة الحسد، مؤكدة أن هناك عيونًا حسدتها لذهابها إلى المصيف في الساحل الشمالي.

وقالت فيفي عبده، خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بـ“فيسبوك"، إنها سافرت إلى الساحل الشمالي لتحصل على" تان" لجسمها، وأن سبب ما تعرضت له هو العين والحسد.

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