بنات أمير كرارة تخطفن الأنظار من داخل حمام السباحة.. الجمهور يعلق: السمار نص الجمال (فيديو)

قام الفنان أمير كرارة بنشر صورة جديدة له برفقة بناته اثناء قضاء الأجازة الصيفية ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ «انستجرام».

بنات أمير كرارة تخطفن الأنظار من داخل حمام السباحة

حيث ظهر الفنان أمير كرارة خلال الصور المنشورة على غنستجرام، برفقة بناته في حمام السباحة أثناء قضاء الأجازة الصيفية والتي يقضيها بالساحل الشمالي، مما نالت اعجاب جمهوره ومتابعيه.

وعلى الفور، تفاعل الجمهور والمتابعين مع الصورة وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالهن وأنهن شبه الفنان أمير كرارة كثيرا.

جدير بالذكر، أن الفنان أمير كرارة يستعد حاليا لتصوير الجزء الثاني من فيلم كازابلانكا، بعد نجاح الجزأ الأول من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش”.

جدير بالذكر، أن أحدث أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل “نسل الأغراب” والذي تم عرضه في رمضان 2021، حيث كان بطولته برفقة الفنان أحمد السقا للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

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