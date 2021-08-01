بـ«الروب الأحمر».. سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمية الخشاب

قامت الفنانة سمية الخشاب ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات القليلة الماضية، لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة

حيث ظهرت الفنانة سمية الخشاب، خلال الصور المنشورة، وهي ترتدي «روب» باللون الأحمر مثير، وفضلت أن تضع اللمسات الجمالية بمكياج صاخب بالألوان الترابية، أما عن شعرها ففضلت أن تتركه منسدلا على كتفيها، مما أثار متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».



وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الصور وحصلت على ألاف الإعجابات، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وأنوثتها.

جدير بالذكر، أن الفنانة سمية الخشاب تصدرت تريند البحث مؤخرا بعدما قامت بطرح كليب “أوعدك” دويتو مع مطرب المهرجانات الفنان عمر كمال والتي حققت نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وتقول كلمات الأغنية، «أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك،” وتكمل سمية الخشاب الأغنية قائلة: “يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر، أنا متلقبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر».

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