وأخيراً.. الفنان العراقي كاظم الساهر يفاجئ جمهور ويتزوج من فتاة حسناء بعيداً عن الأضواء .. اتفرج (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - كاظم الساهر

2021/08/01 الساعة 09:30 مساءً (محمود الأديب)

تردد في الفترة الأخيرة أن الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ متزوج سراً من سيدة عربية بعيدة عن الأضواء، وأن خطوة الارتباط الرسمي سبقتها قصة حب دامت لأعوام، وذلك على الرغم من ما تم الترويج له عن خطوبة الفنان من فتاة تونسية تصغره سناً، وتفيد المعلومات أن المواضيع العاطفية في حياة الساهر غامضة نوعاً ما، لكن الحقيقة هي أن زواجاً يلوح في أفق كاظم الذي نفى مسبقاً هذا الأمر، حتى قبل أن يتم الحديث عنه.

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في المقابل، هناك معلومات أخرى تؤكد أن الساهر كلما شعر بغياب الوهج عنه، يروج لحكايته العاطفية التي تثير الجدل من حوله، بين النفي والتأكيد والتلميح، لكن خصوصيات الفنان هي حقاً شديدة السرية، بعد أن إرتبط إسمه في يوم من الايام بسيدة تنتمي إلى عائلة سياسية نافذة.

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