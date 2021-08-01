انت الان تتابع خبر الموت يفجع الفنانة أحلام قبل قليل بشكل صادم .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فجع الموت الفنانة الإماراتية أحلام في وفاة صديقاتها المقربة.

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و نعت الفنانة ​الإمارات​ية ​أحلام​، الممثلة ​الكويت​ية ​إنتصار الشراح​، الذي توفيت اليوم، بعد صراع مع المرض.



وعبّرت أحلام عن حزنها الكبير على رحيل إنتصار، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها وعلّقت عليها: "‏اللهم ارحم انتصار الشراح و اغفر لها و اجعل ما اصابها كفاره لها اللهم ارحم من كانت ترسم البسمة على وجوهنا.. اللهم الهم ذويها ومحبينها الصبر و السلوان اللهم ارحمها وتجاوز عنها وثبتها عند السؤال".



وكانت تدهورت الحالة الصحية لإنتصار في وقت سابق، حسب ما كشفه زوجها ​مازن التميمي​، الذي أوضح أنه كان يبحث نقلها إلى مستشفى في الولايات المتحدة الأميركية.



وأوضح أن وكيل وزارة الإعلام الكويتية تواصل معه، وأنهما بحثا تطورات حالتها الصحية، وإمكانية نقلها إلى مستشفى في الولايات المتحدة الأميركية لإستكمال علاجها.



لكن بعد ذلك، إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لإنتصار برفقة إبنتها، قبل مغادرتها من الكويت الى لندن، لإستكمال علاجها هناك لمدة لم تكن تقل عن 6 أشهر، نظراً لحالتها الصحية، لأنها كانت تحتاج إلى المزيد من الفحوصات، فضلاً عن إعادة التأهيل وغسيل الكلى.

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