ابنة سيد رجب تخطف الأنظار بجمال ملامحها في أول ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابنة الفنان سيد رجب الذي ذاع صيته عندما دخل في عالم الفن والسينما والتليفزيون، فبالرغم من كبر سنه إلا أنه استطاع أن يثبت موهبته وأن يحقق نجاحا كبيرا لم يحققه العديد من الفنانين خلال مشوار طويل.

ابنة سيد رجب تخطف الأنظار بجمال ملامحها

وظهرت ابنة الفنان سيد رجب في عدد من المناسبات برفقة والدها المعروف، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة مشيدين بجمالها ورقتها، وحصلت الصور على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير عقب النشر.

حيث قام الفنان سيد رجب بتجسيد الكثير من الأدوار في العديد من الأفلام والمسلسلات وبرع في أدوار الشر خاصة، حيث أنه شارك في عدد من الأفلام منها: «عبده موته، قلب الأسد، إبراهيم الأبيض»، ومن ضمن مسلسلاته: «موجة حارة، الحارة، حارة اليهود»، وغيرها.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنان سيد رجب الدرامية هو مسلسل “لعبة نيوتن” الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي من هذا العام، وهو من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

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