انت الان تتابع خبر عـاجل.. السعودية تزف بشرى سارة ومفرحة لكل المسلمين في العالم .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت السلطات السعودية،عن بشرى سارة للمسلمين في جميع أنحاء العالم الراغبين في أداء مناسك العمرة.

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وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن المملكة قررت استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، بدءاً من 10 أغسطس المقبل.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن المتحدث باسم الوزارة هشام سعيد، قوله إن المعتمرين سيتوافدون على مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وسيزورون المدينة المنورة أيضًا، وسيكون الحجز عبر تطبيق "اعتمرنا".

وأضاف "سعيد" إن العمرة من خارج المملكة ستشمل الدول غير المحظور دخول القادمين منها، ووفقًا لما تحدده وزارة الصحة من شروط.

وأشار متحدث الوزارة إلى أنه سيتم رفع أعداد المعتمرين بشكل تدريجي خلال الشهور المقبلة.

وسبق أن أوضحت الوزارة أن أهم شروط أداء العمرة للقادمين من خارج السعودية أن يكون عمره لا يقل عن 18 عاما، بالإضافة إلى حصوله على لقاح فيروس كورونا المعتمد من قبل الهيئة العامة للدواء والغذاء، وهي 4 لقاحات "فايزر، أسترازينيكا، جونسون آند جونسون، موديرنا "

وتعد هذه هي أول دفعة من المعتمرين بعد موسم الحج الذي سُمح لـ60 ألفًا من سكان المملكة الذين تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بتأدية مناسكه.26981690