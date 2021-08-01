انت الان تتابع خبر صورة مسربة للفنانة ياسمين صبري بفستان الزفاف مع زوجها الأول تشعل مواقع التواصل (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي،ب صورة مسربه للفنانة ياسمين صبري من حفل زفافها على زوجها الأول، امتدادا للضجة المستمرة لقصة زواجها من رجل الاعمال المعروف أحمد أبو هشيمة.

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وكشفت ياسمين في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أن اسم زوجها الأول وهو "محمد"، وأنه طبيب يهوى ممارسة الرياضة، كما أوضحت بأنها تعرفت إليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، وأنه كان متزوجاً في الوقت ذاته ولديه أولاد، وأنه يكبرها بسنوات، كما كشفت أنها تزوجت منه قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.

وصرحت الفنانة ياسمين صبري وقت ذلك أنها وافقت على الارتباط به سراً، وسافرت إلى أمريكا، حيث تعيش والدتها، ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وانفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح.

وعبرت ياسمين في حينها عن سعادتها مع زوجها، لكن حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجهما، وهو ما كان يرفضه زوجهاً احتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة، فوقع الطلاق

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