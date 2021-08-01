أمينة تصدم الجمهور بتغير ملامحها في أحدث ظهور.. الجمهور يرد: مين دي! (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - المطربة أمينة

قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”.

أمينة تصدم الجمهور بتغير ملامحها في أحدث ظهور

حيث قامت المطربة أمينة بنشر صورة جديدة لها اثناء احتفالها بعيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة، من خلال حسابها الشخصي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة أمينة في الصورة المنشورة متغيرة الملامح، فظهرت بـ “لوك” جديد، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على ظهرها على هيئة ذيل حصان، أما من الناحية الجمالية ففضلت أن تتزين بالقليل من اللمسات الجمالية بالألوان الترابية التي غيرت ملامحها، وأرتدت كاجوال شبابية.

وقامت أمينة توجيه رسالة تهنئة لابن شقيقتها، حيث قالت: “كل سنة وانت طيب يا حموشه واشوفك أحسن الناس ابن أختى الله يرحمها وابنى حبيبى”.



وأضافت قائلة: ” الله يحفظك ويبعد عنك وعن فهد كل حاجة وحشة ويرزقكم الطريق الصح ويكرمكم من حيث لا تحتسبو يا حبيبى ويقدرنى على رد جمايل أمك نور عنيا أختى happy birthday to you”.

مقالات أخرى قد تهمك:

«بدون علم أسرتها».. نيللي كريم تكشف مفاجأت صادمة عن زيجتها الأولى (فيديو)

شقيق ياسمين عبد العزيز يزف بشرى سارة بشأن حالتها الصحية (صور)