واقعة مأساوية منعت زكي رستم من الزواج طوال حياته (تفاصيل صادمة)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عرف الفنان الراحل زكي رستم بلقي “أشهر عازب في السينما المصرية” وذلك بسبب أنه لم يتزوج طوال حياته، كما أنه كان معروفا بكثر حبه للوحدة والانطواء والانعزال عن الأخرين.

حيث تعرض زكي رستم لواقعة مأساوية تعرض لها في بداية حياته وهي التي تسببت في حرمانه من الزواج، حيث أنه كان يحب فتاة بشدة وحدد ميعاد مع والدها للتقدم لها ولكنه رفضه بشدة بسبب أنه ممثل وأطلق عليه “مشخصاتي”.

وفاة حبيبته حرمه من الزواج

وبعدها بساعات قليلة فوجئ أن حبيبته انتحرت بسبب رفض والدها زواجها منه، وحزن عليها حزنا شديدا طوال عمره وظل وفيا لحبيبته، التي أضاعت حياتها نظرا لحبها الشديد له.



وكان يفضل الراحل زكي رستم أن يسكن بمفرده في المنزل، وليس له أي أصدقاء سوى الفنان سليمان نجيب، والفنان عبدالوارث عسر، وكان يـؤنس وحدته خادم عجوز عاش معه ما يقارب من حوالي أكثر من 30 عامًا.

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