طلقها زوجها الأول بسبب رقصة وأشهر الثاني إسلامه من أجلها.. محطات في حياة إيمان.. صور نادرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تميزت الفنانة إيمان بجمال هادئ وملامح بريئة أهلتها لآداء أدوار الرومانسية ووقفت أمام كبار النجوم وعلى رأسهم الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والموسيقار فريد الأطرش.

ولدت إيمان يوم 5 أبريل عام 1938 بمدينة الاسماعيلية واسمها الحقيقي هو ليلى هلال ياسين أما اسم إيمان فقد اختاره لها الفنان فريد الأطرش أثناء تصوير فيلمهما عهد الهوى عام 1955.

في هذا الفيلم جسدت إيمان شخصية شقيقة الفنان فريد الأطرش بعدها شاركت في مجموعة من الأفلام في أواخر الخمسينات من القرن العشرين قبل أن تقرر الاعتزال في عام 1962 .

تزوجت إيمان في البداية من فؤاد الأطرش شقيق الموسيقار فريد الأطرش ثم انفصلت عنه بعد 5 سنوات وكان سبب الانفصال هو رقصها في فيلم ألماني بعنوان روميل ينادي القاهرة وكان ذلك عام 1958.

ارتبطت إيمان بعدها بمهندس ألماني يدعى ماكس شيلدين، في عام 1962، وقد اشهر إسلامه من أجها وكان شرطه الوحيد عليها هو أن تعتزل التمثيل وتتفرغ تمامًا لمنزلها وحياتها الجديدة والانتقال معه إلى ألمانيا والاستقرار هناك.

وافقت إيمان على شرط زوجها وقضت معه شهر عسل طويل امتد لـ 60 يومًا زارا فيها العديد من الأماكن السياحية وتولت إيمان، بعد فترة من زفافها تصميم ديكورات الفنادق في الشركة التي يملكها، الزوج لأنه كانويعتمد على ذوقها الفني ويحترمه.

وأثمر زواج إيمان وماكس عن ثلاثة أبناء، لدى كل منهما اسم مصري وآخر ألماني، فالكبرى تدعى ليلى بينما اسمها الأجنبي هو كاثرين، والأوسط هلال واسمه الأجنبي توماس، أما الأصغر فيدعى ماكس، وتقيم حاليا معهم ومع زوجها في النمسا منذ عام 1994.