انت الان تتابع خبر أنتشار صورة قديمة لنجم طيور الجنة الوليد مقداد مع شقيقه المعتصم بالله من زمن البراءة .. اتفرج كيف كان شكلهما ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر اليوتيوبر ​المعتصم بالله مقداد​ صورة قديمة له ولشقيقه اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ الذي يتحضر لحفل زفافه قريبا، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وتعود هذه الصورة الى مرحلة الطفولة، اذ استذكر من خلالها زمن البراءة كما وصفه بتعليقه، اذ كتب: "زمن البراءة، اختيار ماما للملابس كان جداً مميز".



الجدير ذكره ان عائلة المقداد يتابعها الملايين من المشاهدين في العالم العربي، وذلك عبر يوتيوب ، وهي تتألف من خالد مقداد وزوجته السيدة مروة حماد، وأبنائهما المعتصم بالله، الوليد، جنى، إياد، جاد وسند.

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