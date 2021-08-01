أحب الطعام ورفض الرجيم.. ما لا تعرفه عن نجم الكوميديا نبيل بدر

عدن - ياسمين عبد العظيم -

كان الفنان الراحل نبيل بدر يمتلك موهبة كبيرة ورغم ذلك لم يحصل على البطولة المطلقة وظلت محصورا في الأدوار الثانية لكنه حقق نجاحا كبيرا وحضورا متميزا في السينما والدراما..

من أشهر الأعمال التي شارك بها دور اليهودي سوسو في الجزء الأول من المسلسل المخابراتي الشهير رأفت الهجان والذي أداه بنجاح كبير..

أيضا نجح في تقديم شخصية الحلاق في مسلسل “الطاحونة” الذي قدم في جزأين من بطولة الفنان الكبير يحيى شاهين..

في السينما شارك في العديد من الأفلام منها أميرة حبي أنا مع سعاد حسني محسين فهمي وفيلم المذنبون مع سهير رمزي وعماد حمدي ونخبة من النجوم..

كما شارك نبيل بدر في أعمال أخرى منها احترسي من الرجال يا ماما، فيفا زلطا ، وبالوالدين إحسانا، كفاني يا قلب، ألف بوسة وبوسة، الولد الغبي، ليلة لا تنسى، القضية المشهورة، ابتسامة واحدة لا تكفى، المجرم، مع سبق الإصرار، سلطانة الطرب، الطيور المهاجرة، كرامتي، ليلة شتاء دافئة وغيرها من الأعمال.

ولد الفنان نبيل محمود بدر الدين يوم 17 يناير عام 1937 بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، -شمال مصر- وهي نفس البلدة التي ولد بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك..

تخرج نبيل بدر في كلية الحقوق ليعمل محاميًا بإدارة العلاقات الثقافية بوزارة الثقافة ثم انتقل إلى هيئة السينما لكنه ترك الوظيفة كي يتفرغ للعمل في الفن، وقد تزوج الفنان الراحل في أواخر أيامه إلا أنه لم ينجب أبناء.

في يوم 25 ديسمبر عام 1988 توفي الفنان نبيل بدر عن عمر يناهز 51 عاماً متأثرا بأمراض القلب التي عانى منها وقال المقربون منه إنه لم يكن مؤمنا بالرجيم وكان محبا للطعام ويخشى من الأطباء..