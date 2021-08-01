«بدون علم أسرتها».. نيللي كريم تكشف مفاجأت صادمة عن زيجتها الأولى (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة نيللي كريم وهي تكشف عن مفاجأت صادمة عن زيجتها الأولى، وذلك خلال حوارها مع راغدة شلهوب في برنامج”100 سؤال” الذي كان يذاع على فضائية “الحياة”.

تزوجت بدون علن أسرتي

حيث قالت الفنانة نيللي كريم، خلال الفيديو المنشور، إنها تزوجت زيجتها الأولى وعمرها 16 عاماً وكان دون علم أهلها، موضحة أنها تزوجت بدون علم أسرتها على الإطلاق بل أجبرتهم على تقبل الأمر الواقع.

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وأضافت نيللي كريم خلال حوارها مع راغدة شلهوب في برنامج”100 سؤال” على فضائية “الحياة”، أن والدتها لم تكن موافقة على الإطلاق على تلك الزيجة، وأضافت ساخرة:وقعدت تلطم بالروسي والمصري.

الزواج حاجة والحقيقة حاجة تانية

وأكدت نيللي خلال الحوار، أنها قامت بالتزوج بدون علم والدتها لأنها كانت تعتقد أنها تُحب، مؤكدة أنها ليست نادمة على الإطلاق لأنها رزقت بأبنائها .

ونصحت الفتيات المقبلات على الزواج، بعدم الزواج في سن مبكر قائلة::” الجواز بعيد تماماً عن القصص الخيالية اللي بنبقى عايشين عليها، الواقع حاجة تانية خالص”، وذلك خلال حوارها مع راغدة شلهوب في برنامج”100 سؤال” على فضائية “الحياة” .

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