زوجة محمد ثروت تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان محمد ثروت بنشر مجموعة من الصور الجديدة له برفقة زوجته خلال فترة الحمل لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

زوجة محمد ثروت تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حيث ظهر الفنان محمد ثروت، خلال الصور، برفقة زوجته وهما بشكل رومانسي وهي خلال فترة الحمل، وقامت بالتعليق على الصور وكتبت: “بحبك يا أم دهب مش مصدق نفسى وأنا جان… الكوميديان لما يحب”.



وعلى الفور، انتشرت الصور على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو انستجرام، وحصلت الصور على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير وأنهالت التعليقات من قبل الجمهور والمتابعين مشيدين بجمالهما.

يذكر أن، أعلن خلال أيام قليلة ماضية عن إنجاب زوجته طفلته الأولى التى أطلق عليها اسم “دهب”، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وتعد تلك الطفلة هي الأبنة البنت الأولى له، حيث أن لديه طفل أخر يدعى سليم.





وقام الفنان محمد ثروت بالتعليق على ولادة زوجته وكتب: “الحمد لله رب العالمين رزقت اليوم بفضل الله ونعمته بنوته.. وصلت أميرة عائلة ثروت ..دهب ربنا يحفظها ويحميها”.

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