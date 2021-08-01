شقيق ياسمين عبد العزيز يزف بشرى سارة بشأن حالتها الصحية (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ، بتوجيه رسالة طمأنة للجمهور بشأن الحالة الصحية لشقيقته، والتي مازالت حتى الأن تمكث في مستشفى السلام الدولي لتلقي العلاج بعد إجرائها عملية جراحية خطيرة.

شقيق ياسمين عبد العزيز يزف بشرى سارة بشأن حالتها الصحية

حيث قام الفنان وائل عبد العزيز، بنشر صورة له نادرة ظهر فيها برفقة شقيقته، وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “فيس بوك”.

وعلق عليها وكتب: “هانت يا روحي”، مما جعل الجمهور يتوقع اقتراب موعد مغادة ياسمين عبد العزيز من المستشفى، وعلى الفور تفاعل الجمهور والمتابعين مع الصورة داعين لها بالشفاء العاجل .



جدير بالذكر، أن وائل عبد العزيز، كان قد نشر خلال أيام قليلة ماضية منشور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ياسمين كويسة وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافي الحمد لله كلها أيام.. اطمنوا”.

يذكر أن، الفنان وائل عبد العزيز كانت علاقته تشهد توترا كبيرا بينه وبين شقيقته ياسمين عبد العزيز، ولكن سرعان ما أعلن تصالحه معها عندما كانت تواجه انتقادات شديدة من قبل طليقها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة وعائلته وزوجته الفنانة ريهام حجاج.

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