فوزية بطلة مسلسل باب الحارة تصدم الجمهور بظهور مفاجئ يخطف الأنظار .. اتفرج (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - في أحدث ظهورٍ لها، خطفت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ أنظار المتابعين بإطلالتها المختلفة، كما شبّهها العديد من المتابعين للفنانة السورية ​نسرين طافش​.

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ونشرت شكران عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعين صورةً لها ظهرت فيها بإطلالة مختلفة عن التي إعتادت الظهور بها، وإعتمدت مكياجاً أبرز ملامحها، مع شعر مربوط باللون الأحمر، رافعةً يدها بعلامة النصر.



وكشفتمن خلال تعليقها على الصورة أنها تنتصر على معاركها التي تخوضها، بفضل وقوف الله معها، وأصدقائها أيضاً،وكتبت: "بالحب والمحبة اللذين رزقني الله بهما في قلبي وروحي، ورضا الله والوالدين، والعمل والأصدقاء الأوفياء ومحبتكم انتصر على معارك الحياة الكثيرة، والخيبات والأحلام المؤجَّلة والتي أحياناً تُسلب، قلبي صافِ لا أكره أحداً، أحزن أنقهر لكن أسامح، الحياة قصيرة كثيراً".



وعبَّر العديد من المتابعين ن حبّهم لها ولإطلالتها الجديدة، وشبّهوها لنسرين، فعلّقت إحدى المتابعات تعليقاً: "تشبهين نسرين طافش"، لترد شكران على ذلك، مؤكدة على أن نسرين هي الأجمل.



كما تفاعل العديد من الفنانين والممثلين مع صورة شكران، منهم الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​، التي كتبت: "بتستاهلي كل شيء حلو مثلك"، كما كتبت الممثلة السورية جومانا مراد: "حبيبتي يسعد صباحك وقلبك الحلو".

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