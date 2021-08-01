حلمي عبد الباقي يفتح النار على حمو بيكا: غني في الحمام أحسن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هجوم واسع شنه الفنان حلمي عبد الباقي، عضو نقابة الموسيقيين، على المطرب الشعبي حمو بيكا، وجميع مطربي المهرجانات بعد انتشارهم بكثرة الفترة الأخيرة.

وقال عبد الباقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن”،:”كله طالع يقول أنا مش مطرب أنا مؤدي .. إحنا بقينا نهرج اللي عاوز يأدي يروح الحمام أو في بيته”.

وأكد حلمي عبد الباقي، أن بوصلة الغناء تسير في الإتجاه الخاطيء هذه الأيام.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه المطرب الشعبي حمو بيكا، في إحدى لقاءاته التليفزيونية، وهو يكشف حقيقة تعاطيه المخدرات.

وقال حمو بيكا، خلال لقائه مع برنامج “الوسط الفني” عبر قناة “الحدث اليوم”، إنه يشرب الخمور في المناسبات فقط، مؤكدا انه لا يتعاطى المخدرات مطلقا.

وأضاف حمو بيكا قائلًا :”مفيش حد في مصر مبيشربش ويسكي”.

وأشار حمو بيكا إلى أنه لا يشرب الخمور منذ فترة طويلة بسبب تعب أصابه في معدته، ناصحًا الشباب بالابتعاد عن شرب الخمر.

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