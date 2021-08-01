انت الان تتابع خبر صدمة وتسريبات مفزعة لانقاذ حياة الفنانة ’’دلال عبدالعزيز’’ الأطباء يقترحون هذا الاجراء الخطير .. وابنائها يذرفون الدموع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت وسائل إعلام مصرية عن اقتراح الأطباء لاجراء تدخل طبي واجراء خطير في محاولة لانقاذ حياة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز زوجة الفنان الكبير سمير غانم من مضاعفات وآثار اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وتحدثت صحيفة الوطن المصرية عن مصادر طبية أنه أُقترح إجراء عملية زراعة رئة جديدة للفنانة دلال عبدالعزيز في محاولة لإنقاذ حياتها جراء التليف الذي اصابها نتيجة لاصابتها بفيروس كورونا لكن أسرتها رفضت بشدة هذا المقترح لخطورة العملية على صحتها.

وتعاني الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز من مشاكل كبير في التنفس وترقد في العناية المركزة منذ ما يزيد عن 100 أيام بسبب الأضرار التي لحقت بجهازها التنفسي اثر اصابتها بالفيروس.

وقد تم نقل الفنانة مؤخرًا إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج بعد رفض الأسرة للمقترح الطبي باجراء جراحة وزراعة رئة جديدة لها.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز حرجة وتحتاج لمتابعة مستمرة لافتة إلى أنها ستكون بحاجة لوضعها على جهاز أكسجين حتى إذا ما تقرر نقلها للمنزل.

من جهة أخرى أكدت المصادر الطبية إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز لا تعلم حتى اللحظة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم جراء اصابته هو الآخر بفيروس كورونا حيث تتخوف الأسرة بشدة من وصول هذا الخبر إليها وبالتالي قد تزداد حالتها الصحية سوءًا، ولذلك شددت الأسرة على الطاقم الطبي بعدم تداول أي أخبار أمامها.

كما طلبت الأسرة، من إدارة المستشفى الذي نقلت له مؤخراً تقليل عدد أفراد الطاقم الطبي المشرف على متابعة حالتها الصحية لضمان عدم معرفتها بخبر وفاة سمير غانم.23677357