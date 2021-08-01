انت الان تتابع خبر النجمة هيفاء وهبي تتعمد كشف مفاتن جسدها للمتابعين بصورة فاضحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها أثتاء تواجدها في إحدى المطاعم.

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وظهرت هيفاء وهبي في الصورة لإطلالة ملفتة مرتدية فستان باللون الأزرق الجذاب مفتوح الأرجل والبطن ، أظهرها بجمال خاص وارتدت نظارة شمسية في وضع الليل زادت من غرابة وجمال الصورة.

تفاعل متابيعيها بشكل جميل ولافت عبر خاصية التعليقات والاعجابات كعادتهم واسموا على جمالها وجاذبيتها.

من جهة أخرى ، تعرضت هيفاء وهبي مؤخرا لإنتقادات من الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية في أخر مقابلة لها ووصفتها بكلام مهين لها والتقليل من موهبتها ونجوميتها.

يذكر ان الفنانة هيفاء وهبي أطلقت مؤخرا أغنيتها الجديدة برفقة الفنان المصري أكرم حسني بعنوان " لو كنت " والتي تصدرت محركات البحث فور إطلاقها عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب.

غابت هذا العام عن السباق الرمضاني 2021 ولم نشهد لها اي عمل درامي جديد لها ، وكان أخر ظهور لها بمسلسل " فاتح أسود " قبل عام واحد برفقة الفنان السوري معتصم النهار والذي شاركها للمرة الأولى بالتمثيل.

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